Oyunuz boşa gitmesin! İşte sandık başında yapılmaması gereken 8 hata 31 Mart Pazar günü yaklaşırken, milyonlarca vatandaşımız heyecanla sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ancak kullanılan oyun geçerli olması için dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar var.

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Türkiye’de yerel seçimlere sadece 4 gün kaldı…

Ülke genelinde 61.4 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Sandıkta oy kullanacak 31 milyon 85 bin kadın ve 30 milyon 365 bin erkek seçmenin yanı sıra, 1 milyon 32 bin genç de ilk kez oy kullanma heyecanını yaşayacaklar.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettikleri adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşmamak kaydıyla "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oy kullanacaklar.

Ancak, oyların geçerli sayılması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

1- Oy pusulalarının, sandık kurulu tarafından belirlenen biçim ve renkte olması, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranının bulunması gerekmektedir.

2- Oy pusulalarında herhangi bir yere "evet" veya "tercih" mührü basılmamış olması gerekmektedir.

3- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmamış olmalıdır.

4- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "TERCİH" veya "EVET" mührü basılan oy pusulaları geçersiz kabul edilir.

5- Oy pusulalarının, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmemiş olması gerekmektedir.

6- Oy pusulalarının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olması durumunda geçersiz sayılır.

7- Oy pusulalarında "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi bulunmamalıdır.

8- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümlerin belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olması halinde oy pusulaları geçersiz sayılır.