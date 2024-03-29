Özel banka promosyonları 2024: Akbank, Garanti, ING, Denizbank, QNB Finans promosyon ücretleri Kamu bankalarının promosyon ücretlerinin açıklanmasının akabinde özel bankalar da dahil edildi. Böylelikle, maaşını diğer özel bankalardan alan vatandaşlar da promosyondan faydalanabilecek. Bu kapsamda hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak konusu oldu. İşte özel bankaların güncel promosyon ücretleri...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli banka promosyonlarının 8-12 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

İlk olarak kamu bankaları için geçerli olan emekli promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a ek olarak Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, ING, QNB Finans gibi bankaların emekli promosyon tutarları araştırılıyor.

Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor 2024? İşte özel bankaların promosyon tutarları 2024...

Özel banka promosyon ücretleri 2024

SGK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığı, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir" denildi.

Açıklamaya göre protokol imzalanan bankalar şöyle;

"Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Fibabanka, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, T.C. Ziraat Bankası, Turkish Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası."