Özel yetenek sınavlarına girecek olanlar mutlaka kontrol edin! YÖK’ten çarpıcı yenilik… Özel sınavına girecek adayları ilgilendiren duyuru yapıldı. YÖK tarafından Spor Bilimleri fakültelerinin giriş sınavları hakkında yeni düzenleme yapıldı. İşte, yeni düzenlemeye ilişkin detaylar…

ensonhaber.com

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Spor Bilimleri fakültelerinin ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarının yaptığı sınavlarda sistem değişti.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) özel yetenek sınavlarına ilişkin aldığı kararlar Türkiye’nin her yerindeki üniversiteler için geçerli olacak.

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde ve tarihlerde özel yetenek sınavı yapılacak.

Söz konusu programlara başvuru ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim kurumlarına başvuru yapılmayacak

Bu programlar için ilgili yükseköğretim kurumuna başvuru yapılmayacak. Özel yetenek gerektiren alanlara girmeye çalışan pek çok üniversite adayı ilgili üniversitelerin sınavları için sık sık şehir değiştirmek zorunda kalıyordu. YÖK’ün açıklamış olduğu yeni kararı ile adaylar sınavlara istedikleri şehirde katılabilecek.

Sınav içerikleri ise üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyecek. Her aday aynı sınava tabi olacak.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin ise 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanacağı bildirildi.