Papatya suyu nasıl kullanılır, ne işe yarar? İşte faydaları Saç bakımında tercih edilen hem doğal hem etkili papatya suyu, yaz günlerinde daha revaçta oluyor. Papatya suyunu evde hazırlamak isteyenler tarifi ve kullanım şeklini araştırıyor. İşte papatya suyu hakkında detaylı bilgiler...

Kırları süsleyen papatyalar, yalnızca gönüllere değil sağlığa da pozitif etkiler sağlıyor.

Papatyanın bir buket olmanın ötesindeki faydaları, onu daha da kıymetli yapıyor.

Özellikle yaz aylarında papatyayı kaynatıp suyunu kullanma trendi başlıyor.

Papatya suyunu ile saç açma işlemi yapmak isteyenler, tarifi araştırıyor. Bu kapsamda, "papatya suyu nasıl kullanılır", "papatya suyu nasıl yapılır", "papatya suyu ne işe yarar" gibi soru başlıkları gündeme geliyor.

Bakım ürünlerinin birçoğunda kendine yer bulabilen papatya, saçları hem besliyor hem değiştiriyor.

Papatya suyu tarifi:

Papatyalarınızı 2 su bardağı sıcak su kullanarak kaynatın. Su çiçeğin rengini aldıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirin. El yakmayacak bir ısıya düştüğünde kullanım için uygundur.

Papatya suyunun saça faydaları:

Saçını boyamadan rengini açmak isteyenler tarafından papatya suyu kullanılmaktadır.

1-2 ton açmada etkilidir.

Saçlara aynı zamanda hacim ve dolgunluk kazandırır.

Papatya suyunun saçları parlattığı da bilinir.

Kafa derisini rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır.

Hoş kokusu ile saçlara bakım yapar.