Para harcamadan bulaşık makinesindeki kötü kokulara veda edin! İşte o doğal yöntem... Basit bir yöntemle bulaşık makinesindeki kötü kokulara veda edebilirsiniz. İşte hiç para harcamadan bulaşık makinesindeki kötü kokulardan kurtulmanızı sağlayacak o yöntem...

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Bulaşık makinesi sayesinde tabaklar, bardaklar, çatal ve bıçaklar doğru şekilde kullanmayı bildiğiniz sürece güzelce temizlenir.

Bulaşık makinesinin en iyi şekilde çalışması için zaman zaman ekstra bakıma ihtiyacı vardır.

Bulaşıkları daha güzel kokulu ve temiz hale getirebilmek için katkı maddeleri ve çeşitli kimyasal ürünler kullanılmaktadır.

Fakat herkesin mutfağında bulunan bu malzeme sayesinde bulaşık makinesindeki kötü kokulara veda edebilirsiniz.

İşte bulaşık makinesindeki kötü kokulardan kurtulmak için yapmanız gerekenler...

Kötü kokulardan kurtulun

Basit ve pratik bir yol ile para harcamadan bulaşık makinesindeki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.

Bulaşık makinenizi kullanırken, kötü kokular üreten mikrop ve bakterilerden kaynaklanan yağların birikmesini önlemek için bakımının önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Özellikle yemek artıkları ve yağlar kötü kokulara sebep olabilir. Kötü kokulardan kurtulmak için hem para harcamak istemiyor hem de kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız vereceğimiz bu doğal yolu deneyebilirsiniz.

Bulaşıkların parlak, temiz ve mis gibi kokması için her yıkamada sıkılmış ve kullanılmış limonu bulaşık makinesine koymanız yeterlidir.

Bu sayede her zaman parlak ve mis kokulu tabaklara, bardaklara ve çatal bıçaklara, sahip olacaksınız.

Bir veya daha fazla limonun kabuğunu alın ve bulaşık makinesi sepetine koyun. Limonları hem alt hem üste sabitleyebilirsiniz. Yıkama sırasında etrafa dağılmaması için sabitlemeniz önemlidir. Daha sonra kullandığınız deterjanı da ekleyip makinenizi çalıştırabilirsiniz.

Bu çok basit yöntem sayesinde bulaşıkların yıkamanın sonunda nasıl temiz ve mis kokulu olacağını fark edebilirsiniz.