Paranız boş durmasın: Nemalandırma nedir, nasıl yapılır? Bakiye nemalandırma ne demek? Genellikle yatırım hesabı açarken bankalar tarafından sorulan "nemalandırılsın mı" sorusu, müşterilerin merak konusu oluyor. Peki, nemalandırma nedir? Bakiye nemalandırma nasıl yapılır, ne işe yarar? Yapılsın mı, yapılmasın mı? İşte tüm detaylar...

ensonhaber.com

Mobil bankacılık, bugün milyonların işini kolaylaştırıyor. Bankaya gitmeden halledilebilen birçok işlem, zamandan tasarruf ettiriyor.

Bankacılık işlemleri arasında sıkça kullanılanlar arasında yatırım hesapları bulunuyor.

Yatırım hesabı açmak isteyen müşteriler, gerekli adımları gerçekleştirdikten sonra "nemalandırma" sorusuyla karşılaşıyor.

Nemalandırma, borsa ve yatırım gibi finansal konuların içinde önemli bir terim. Bu sebeple, birçok kişinin kafasında "nemalandırma nedir", "nemalandırma ne işe yarar", "nemalandırma nasıl yapılır" gibi sorular oluşuyor.

"Hesabında bulunan ve yatırım amaçlı kullanılmayan Türk lirası cinsinden “nakit bakiyeni” nemalandırarak değerlendirebilirsin." tavsiyesi üzerine merak konusu olan nemalandırma işlemini sizler için detaylandırdık.

Peki, nemalandırma nedir? İşte merak edilenler...

Nemalandırma ne demek?

Boşta duran ve kullanılabilir durumda olan bakiyenin faiz getirisi elde etmek üzere günlük olarak kullanılmasına nemalandırmak denir.

Aynı zamanda hisse senedi veya yatırılan para ile gelen faizli geri ödemeye nemalandırma olarak bilinir.

Nemalandırma nasıl yapılır?

Müşteri hesaplarındaki nakitler ya da menkul kıymetler, aracı kurumların muhasebe sistemlerinde hesap bazında izlenerek, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirilir.

Böylelikle yatırımcılar yatırımlarından ya da boşta duran varlıklarından önemli bir kazanç sağlar.

Nemalandırma işlemlerinde belirli bir gelir elde edildiği için vergi sorumluluğu da bulunmaktadır.

Hisse senedi nemalandırma

Nakit teminatlara yapılan faiz ödemesine hisse senedi nemalandırma denilir. Belirli bir miktarda yatırım yapıldığında dahi hesapta bulunan mevcut bakiye üzerinden faiz ödemesi alınmaktadır.