Park yeri derdi bitti! Yüzyılın çözümü; Arabaya mutlaka taktırın... Volkswagen'in bir yan kuruluşuyla çalışan Bosch, araçların kendi kendilerine park edildiği "robot vale" sistemini tanıttı.

ensonhaber.com

Park etmek, her araç sahibinin bitmeyen kabusu...

Arabayı park edecek her bulmak bir yana, düzgün park edebilmek de bir yetenek istiyor.

Ancak artık buna kafa yormanıza gerek kalmayacak.

Volkswagen'in bir yan kuruluşuyla çalışan Bosch, otomobillerin kendi kendilerini park edip daha sonra ise şarj edebileceği bir sistemi tanıttı.

Bosch Tarafından yapılan ve robot vale teknolojisi olarak geçen bu sistem sürücüler için resmen bir devrim niteliğinde.

Önce şarj sonra park

Söz konusu bu robot siz şarj olmasını istiyorsanız şarj istasyonunda park edilmesini istiyorsanız ise park alanına gidiyor.

Öte yandan şarj istasyonuna gittiği takdirde şarj cihazını araca bağlıyor.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra ise şarj kablosunu çıkartarak aracı başka bir noktaya park ediyor.