Patatesi bu yöntemle saklayın, filizlenme sorununu temelli unutun... Yemek yapımında en sık kullandığımız sebzelerin başında patates gelir. Hem yemeklere kattığı lezzet hem de tek başına tüketilmesi lezzetli olan bu sebze yanlış saklandığında filizlenmeye başlar. İşte, uygulayacağınız bu yöntem ile ne filiz kalacak ne başka bir şey…

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Patates, haşlama, kızartma, fırınlama gibi çeşitli yöntemlerle sıklıkla kullanılan ve severek tüketilen sebzelerin başında gelir.

Katıldığı hemen her yemeğe de lezzet katan patatesler muhafaza edilirken dikkat edilmesi gereken sebzeler arasındadır.

Patates, doğru şekilde muhafaza edilmediğinde filizlenmeye başlar. Patateslerin filizlenmesi, sağlıklı yapısını kaybetmelerine neden olabilir, bu yüzden patatesleri filizlenmeden saklamak oldukça önemlidir.

Patatesleri filizlenmeden saklamak için çeşitli doğal yöntemler uygulanabilir. Fazla fazla ladığını patatesleri aylar sonra bile filizlenmeden kullanabilmenizi mümkün kılan bu yöntemleri bir kere uyguladıktan sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Patatesi yanına ondan bir tutam serpin…

Patates saklarken özellikle dikkat edilmesi gereken noktaların başında patateslerin nem kapmasını önleyecek yerlerde muhafaza etmek gelir. Patatesleri saklarken tercih edilen bölgenin serin ve kuru olması ve gün ışığından uzak tutulması da gerekir.

Ayrıca patates saklarken hava alamsını sağlamanız da gerekir. Bu nedenle bir torba ya da file içerisinde saklayarak hava temasını artırmak en doğru yöntem olabilir.

Patates saklarken filizlenmeyi geciktirmek ve daha uzun süre sağlıklı patates tüketmek için patateslerin üstündeki toprak kalıntılarını temizleyip, iyice yıkayıp kurulayarak saklamanız filizlenme sorununu bertaraf etmede etkili olacaktır.

Gelelim en önemli püf noktaya patateslerin filizlenmemesi engellemek için sakladığınız kabın içerisine adaçayı bitkisinden bir tutam serpiştirmekte oldukça yardımcı olacak ve bu yöntemle birlikte patateslerimi daha uzun süre saklayabileceksiniz.