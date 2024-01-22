Patatesi olan koşsun! Günde 1 gram altın çıkıyor; Herkes evinde üretebilecek... Antalyalı iki girişimci Cemil Şahin ve Haluk Arlı, yıllar önce internette gördükleri bir yöntemi evde uygulamaya başladı. Böylece evlerinde altın üretmeye başlayan ikili, her gün 1 gram altın elde ediyor.

ensonhaber.com

Antalya'da ikamet eden iki güvenlik görevlisi Cemil Şahin ve Haluk Arlı, bir gün internette sıra dışı bir bilgiye rastlayınca hemen uygulamaya koyuldular.

38 yaşındaki Şahin ve 32 yaşındaki Arlı, buldukları yöntem sayesinde her gün 1 gram altın elde ediyorlar.

İkili, bu yöntemi herkesin uygulayabileceğini söylüyor.

Elektronik atıkları dönüştürmek suretiyle patates kullanarak altın ayıklayan kafadar ikili, altın, bakır, gümüş ve paladyum gibi madenleri ayrıştırabiliyor.

İnternette yıllar önce gördükleri ilgiyi uygulamaya koyulan Şahin ve Arlı, altın elde etmeyi başardılar ve hobi olarak altın ayrıştırıyorlar. Çöplerden ya da hurdacılardan topladıkları elektronik atıkları eve getiriyorlar.

Patates ile altın üretimi

İletkenlikleri çok yüksek olduğundan altın, gümüş, bakır ve paladyum gibi metaller elektronik eşyalarda sıklıkla kullanılıyor. Bu nedenle elektronik atıkları; cihaz ve hafıza kartlarını ayrıştırıp sıvı hale getiriyorlar ve içi oyulmuş patatesin içine koyuyorlar.

Altın patatese yapışmadığı için böylece rahatlıkla ayrıştırabiliyorlar.

Arlı kullandıkları yöntemi "Ürünlerin kendine göre sistemleri var. Önce bakır ve gümüşünü alıyoruz. Farklı formüller kullanarak sıvı haline getiriyoruz. Sıvıda bakır ve gümüşü ayırdıktan sonra altını çökertip toz ya da kırmızı toprak haline getiriyoruz. Kırmızı toprağı patatesin içinde eriterek, 24 ayar saf altın elde ediyoruz" şeklinde açıkladı.

Evde altın üretiminin yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten ikili, bu yöntemle günde 1 gr 24 ayar saf altın üretebiliyor.

Herkes yapabilir

Patatesin fonksiyonuna işaret eden Cemil Şahin, "Herkes evinde bir günde bir gram altın yapabilir. 'Avrupalı yapabiliyorsa biz neden yapmayalım' dedik ve başardık. Altını patatesten çıkarıyoruz. Çünkü patatese altın yapışmıyor" şeklinde konuştu.