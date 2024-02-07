Patlamış mısıra 1 tutam ekleyin, daha dışarıda yemezsiniz...

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Patlamış mısır tutkunları toplanın! Sinema lezzetinin sırrını veriyoruz...
Evde patlattığınız mısırlarda o tadı yakalayamıyorsanız mutlaka deneyin. Bir daha sinemada yemeyeceksiniz.
Bu detay lezzetini katlayacak!
İşte mısır patlatırken yapmanız gereken tek şey...
Baharatlandırın
Yağ, tuz ve mısırları tencereye ekleyin.
Mısırlar patlamak üzereyken kırmızı tatlı toz biber, kimyon, karabiber, kekik, sarımsak tozu gibi sevdiğiniz baharatları ekleyip tencere kapağını kapatıp patlamaya bırakın. Sonrasında lezzete doyabilirsiniz.