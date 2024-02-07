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Patlamış mısıra 1 tutam ekleyin, daha dışarıda yemezsiniz...

Patlamış mısıra 1 tutam ekleyin, daha dışarıda yemezsiniz... Evde ne yaparsanız yapın sinemada satılan patlamış mısır lezzetini yakalayamıyorsanız, ipucunu veriyoruz. İşte yapmanız gereken şey...