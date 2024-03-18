Patlıcan saplarını kaynatıp için, 5 gün sonra o sorunu engelleyin... Günlük diyetimizin sıkça tercih ettiği sebzelerden biri olan patlıcan, sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Peki patlıcan sapının faydalarını duydunuz mu? Kaynatılıp içildiğinde bakın nelere iyi geliyor…

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Günümüzde artık birçoğumuz patlıcan saplarını sadece atık olarak görüyoruz.

Ancak, bu alışkanlığınızı değiştirecek bir sebep daha var. Patlıcan sapının faydalarını duyan çok şaşıracak.

Özellikle hemoroid gibi yaygın bir sağlık sorununa karşı doğal bir çözüm olarak kullanılabileceği keşfedildi.

Hemoroid gün geçtikçe daha fazla insanın karşılaştığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir rahatsızlık haline geldi.

İlaçlar, ameliyatlar, lazer tedavileri gibi çeşitli yöntemler bulunsa da, birçoğumuz doğal çözümlere yönelmek istiyoruz.

İşte bu noktada patlıcan sapı devreye giriyor. Evde kolayca uygulanabilen bir doğal kür olarak, hemoroidden kurtulmak için etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İşte patlıcan sapı kürünün tarifi…

Her gün patlıcan sapı kürü tüketin!

Patlıcan sapı, doğal bir kür olarak kullanılarak hemoroidi hafifletmeye yardımcı olabilir.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu kür için yapmanız gerekenler oldukça basit. Bir tencereye yaklaşık 1 litre su ekleyin ve kaynatın. Ardından, patlıcan saplarını bıçakla soyup kaynar suya atın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Bu süreçte tencerenin kapağını kapatabilirsiniz. Soğuduktan sonra limon suyu ekleyebilir ve kürü hazır hale getirebilirsiniz.

Bu hazırladığınız patlıcan sapı kürünü günde iki bardak içmek yeterli olacaktır. Sadece 5 gün boyunca düzenli olarak tüketerek olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

Ayrıca patlıcan sapının suyu, nikotinin etkisini azaltıyor. Sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlıyor.