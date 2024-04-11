Pazarcılar üzülecek: Yeşillikleri böyle saklayın, aylarca bozulmuyor... Pazarcıların ve ev hanımlarının dikkatine! Artık yeşillikleri uzun süre muhafaza etmenin pratik bir yolu bulundu. Bu yeni yöntem sayesinde yeşillikler, buzdolabında çürümeden uzun bir süre saklanabilecek.

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Yeşilliklerin hızlıca tüketilemediği durumlarda çabucak bozulması herkesin başına gelmiştir.

Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü artık bu sorunu çözmek için pratik bir yöntem var.

Yeşillikleri uzun süre taze şekilde muhafaza etmek için evde uygulayabileceğiniz basit bir yöntem bulunuyor.

Bu yöntem sayesinde yeşillikleriniz çürümeden uzun süre tazeliğini koruyacak.

Yeşillikleriniz uzun süre bozulmayacak

İlk olarak, marketten aldığınız tüm yeşilliklerinizi güzelce yıkayın ve toprak kalıntılarından arındırın. Ardından, fazla suyunu süzdürerek kurumasını sağlayın.

Uygun boylardaki bir saklama kabının içerisine bir kat kağıt havlu serin. Üzerine hafif nemli olan yeşilliklerinizi düzgün bir şekilde yerleştirin.

Yeşilliklerin üzerine bir kat daha kağıt havlu sererek, yeşilliklerin iki kat kağıt havlu arasında olduğundan emin olun. Bu şekilde saklama kabını buzdolabına yerleştirin.

Bu pratik yöntem sayesinde, yeşilliklerinizin uzun süre bozulmadan ve çürümeden kaldığını göreceksiniz.