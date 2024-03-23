Pazardan 20 sterline aldı değeri 475 katı çıktı! Resmen köşeyi döndü… İngiltere’de yaşayan bir kadının aldığı aksesuar satıldığı ücretin tamı tamına 475 katı çıktı. 20 sterline alıp öyle bir fiyata sattı ki resmen köşeyi döndü. İşte, o aksesuar…

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Birleşik Krallık’ta yaşayan ve bir sanat tarihçi olan Flora Steel, 1988 yılında pazardan aldığı aksesuarla resmen köşeyi döndü. Tamı tamına 36 yıl sonra değerinin 475 katına satılan aksesuar görenleri şaşırttı.

Pazardan aldığı aksesuarın bu kadar değerli olduğunun farkında olmayan Steel, 2023 yılında BBC'nin "Antiques Roadshow" adlı programını izlerken, programda 19. yüzyıldan kalma bir broşun tanıtıldığını gördü. Steel’i şaşkına çeviren, tam da Steel'in 36 yıl önce aldığı broşla birebir aynıydı.

Söz konusu programda Steel’in pazardan aldığı bu broş, "19. yüzyılda Viktorya dönemi tasarımlarının kutsal kasesi olarak görülebilir" diye tanıtılmıştı. Bu bilgi üzerine Steel, yıllarca paltosuna taktığı ve sonra dolaba kaldırdığı broşu satmaya karar verdi.

Tam 475 katı…

Independent Türkçe'de yer alan habere göre geçtiğimiz hafta düzenlenen bir açık artırmada kimliği açıklanmayan bir koleksiyoner, pazardan 20 sterline alınan broşu 9 bin 500 sterline satın alarak Steel'e küçük bir servet kazandırdı.

13 yaşından beri gümüş mücevher biriktirdiğini söyleyen Steel, broş için "İlk gördüğüm anda inanılmaz tasarımı ve taşların müthiş kullanımı dikkatimi çekmişti" dedi.