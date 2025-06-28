Pazardan alışveriş yapanlara kötü haber: Yeni yasak geldi

Eskişehir’de son dönemde meyve fiyatlarında yaşanan ciddi artış, hem tüketiciyi hem de pazarcı esnafını zorlarken, pazarda alışveriş alışkanlıklarında dikkat çeken bir değişiklik yaşanıyor.

Birçok pazarcı, özellikle yüksek fiyatlı meyvelerde tadım yasağı uygulamaya başladı.

Geçmişte meyve alırken önce bir tane tadına bakmayı alışkanlık haline getiren vatandaş, artık ürünün lezzetini test etmeden satın almak zorunda kalıyor.

Esnaf ise bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Özellikle kilogram fiyatı 500 TL’ye ulaşan kiraz, bu tartışmanın merkezinde yer alıyor.

TADINA BAKMAK YASAKLANDI

Geçmişte meyvenin lezzetine göre seçim yapan tüketiciler, artık bu alışkanlıklarını terk etmek zorunda.

Vatandaşlar, “Artık pazarlarda satın alacağımız meyvelerin tadına bile baktırmıyorlar. Meyveleri tatmadan almak zorunda kalıyoruz. Esnafa da hak veriyoruz. Fiyatlar oldukça pahalı. Bu nedenle eskiden kilo ile aldığımız meyveyi şimdi gramla bile alırken düşünüyoruz” diye konuştular.