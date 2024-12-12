Pedagojik formasyon kalktı mı 2025? Öğretmenlikte yeni sistem...

Haber Merkezi

Öğretmen atama sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB), önemli bir değişiklik yaptı.

Bu değişiklikle birlikte, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini geliştirme aşamasında da yeni bir dönem başlayacak.

Daha önce üniversitelerde ya da özel eğitim kurumlarında alınan pedagojik formasyon eğitimi, 2025​ itibarıyla tarihe karışacak.

YENİ SİSTEM

MEB, pedagojik formasyonun yerine geçecek olan Milli Eğitim Akademisi​ sistemini hayata geçirecek.

Akademiside verilen eğitimler, doğrudan öğretmenlik mesleği için yetiştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir program sunacak.

Böylelikle adaylar, öğretmenlik mesleğine dair gerekli eğitimleri bu akademi sayesinde alacaklar.