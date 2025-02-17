Pekmez ne kadar dayanır? İşte bozulmuş pekmezi anlamanın yolları

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Pekmez, geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezlerinden biri.

Üzüm, dut, keçiboynuzu gibi meyvelerden elde edilen bu doğal tatlandırıcı, yüksek şeker oranı sayesinde uzun süre bozulmadan saklanabiliyor.

Ancak her gıda gibi pekmezin de zamanla kalitesini kaybetme riski var.

Yanlış saklama koşulları nedeniyle zamanla kalitesini kaybedebilir ve bozulabilir.

Eğer pekmezde bu belirtiler varsa tüketilmemesi önerilir:

BOZULMUŞ PEKMEZ NASIL ANLAŞILIR?

· Ekşi Tat veya Koku: Normalde tatlı ve yoğun aromaya sahip olan pekmez, ekşimsi bir tat ve kokuya sahipse bozulmuş olabilir.

· Küf veya Yabancı Tabaka: Pekmezin yüzeyinde küf, beyazımsı veya farklı renkli tabakalar oluştuysa tüketmemek en iyisidir.

· Aşırı Koyulaşma: Pekmezin kıvamı aşırı koyulaşıp akışkanlığını yitirdiyse bozulma belirtisi olabilir.

PEKMEZİN RAF ÖMRÜNÜ UZATMANIN YOLLARI

· Plastik kaplar yerine cam kavanoz tercih edilmelidir.

· Direkt güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

· Hava ile teması azaltarak bozulma sürecini yavaşlatabilirsiniz.