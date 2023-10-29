Pendikspor - Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Süper Lig’in 10. haftasında liderlik koltuğunu tekrardan devralmak isteyen Fenerbahçe, Pendikspor’a konuk oluyor. Maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Pendikspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

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Trendyol Süper Lig'in heyecanı sürerken, Fenerbahçe, 10. haftada Pendikspor deplasmanına konuk olacak.

Sarı-Lacivertliler, sezona muhteşem bir başlangıç yaparak yoluna 18'de 18'le devam ediyor ve bu etkileyici seriyi 19'a çıkarma hedefinde.

Maç fazlalığı bulunan Galatasaray'ın liderlik koltuğuna yerleştiği göz önüne alındığında, Fenerbahçe'nin tek hedefi Pendikspor karşısında kazanmak ve liderliği geri almak.

Bu mücadele, hem Fenerbahçe hem de Pendikspor taraftarları için büyük bir heyecanla bekleniyor.

Mücadelenin detayları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Pendikspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak olan Pendikspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Pendikspor: Erdem C., Erdem Ö., Berkay, Welinton, Sequeira, İbrahim, Vukovic, Halil, Oscar, Diaby, Erdencan.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic, Dzeko.