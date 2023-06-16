Penti halka arz ne zaman? Penti kaç lot veriyor? Penti hisse fiyatı ne kadar? Penti'nin borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte Penti'nin halka arzı hakkında merak edilenler..

Halka arz olacağı açıklanan Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş (Penti) için araştırmalar hız kazandı. Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak ediliyor. Borsa ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan Penti hakkında merak ettiklerini internette araştırmaya başladı. Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş (Penti) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Penti'nin yüzde 35'lik bölümü halka arz olacak. Penti halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek. Penti halka arzında toplamda 144,344,694 lot dağıtılacak. Penti halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır. Penti'nin halka arz tarihleri, hisse kodu ve hisse fiyatı henüz bilinmiyor..