Peşpeşe nasıl yazılır? Peşpeşe kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? 'Peşpeşe' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Peşpeşe' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Peşpeşe' kelimesinin doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Peşpeşe' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre peş peşe kelimesi arka arkaya manasında kullanılmaktadır. Peki, 'Peşpeşe' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Hafta sonu kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı.. Peşpeşe nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Peşpeşe' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre 'Peşpeşe' kelimesi ayrı yazılır. Yani 'Peşpeşe' kelimesinin doğru yazılışı ayrı olandır. DOĞRU : Peş peşe YANLIŞ : Peşpeşe