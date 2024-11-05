Petekleri bu şekilde yakın, burun tıkanıklığı yaşamayın...

Yağmur Dinç

Petekler ısınan hava ile ortamdaki nemi azaltır.

Havanın kuru olması, burun mukozasının kurumasına ve dolayısıyla burun tıkanıklığına yol açabilir. Özellikle kış aylarında, sıcak hava ve düşük nem oranı burun içindeki zarların kurumasına neden olabilir.

Genellikle çocukların yaşadığı bu sorun, yetişkinlerde de sıkça görülmektedir.

Peki, kalorifer kuruluğundan nasıl kurtulabiliriz? Peteklerin burun tıkanıklığı yapmaması için ne yapılır? İşte en basit ve etkili olan yöntem...

PETEK SULUĞU

Birçok kullanıcı bu gibi durumların önüne geçmek için kalorifer peteği suluğu kullanır. Bu ürünlerin içine su ya da esanslı yağların bulunduğu sular konur.

Peteğe takılarak ya da üzerine konarak kullanılan sulukların içinde bulunan sıvı ısı ile buharlaşarak ortama nem ve hoş koku verir.