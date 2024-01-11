Peteklerin derdi var! Bu hamleyi yapın, düşükte bile cayır cayır yansın... Soğuk havalarda kombiyi açsanız dahi petekleriniz ısınmıyor ise, bu yöntemi deneyin. Uyguladıktan sonra sıcaklığın etkisini hissedeceksiniz.

ensonhaber.com

Yurtta kış yüzünü gösterdi, titremeler başladı.

Soğuk havalardan eve kaçanlar, sıcak bir kaloriferin yanına sığınıyor.

Yüksek faturalara göze alarak kombiyi açsanız da yine ısınamıyorsanız, sorun peteklerde olabilir.

Sizlerin de kalorifer petekleri ilk günkü gibi güçlü bir ısı yaymıyorsa, sırasıyla bu adımları uygulayın.

İşte yapmanız gerekenler...

Isınmayan peteklere çözüm

Peteğin içinde hava birikmesi, kombi yanmasına rağmen peteklerin ısınmamasına neden olur.

Öncelikle kombinizi kapatın.

Peteklerin sağ ya da sol üst kısmında purjör vanası yer alır. Bir tornavida yardımıyla bu vanayı saat yönünün tersine doğru yavaşça döndürün. Yavaş yavaş su akmaya başlayacaktır.

Sıcak su gelene kadar vanayı çevirmeye devam edin.

Sıcak su gelmeye başladığında vanayı saat yönünde çevirip sıkıca kapatın. Bu yöntem sayesinde petekteki hava gider ve petekler eskisi gibi yanmaya başlar.