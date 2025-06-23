PFDK yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı kimdir? İşte geçmişi…

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) flaş bir değişiklik yaşandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, kurul üyeleriyle birlikte görevinden istifa etti.

TFF, 23 Haziran 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla bu gelişmeyi kamuoyuna duyururken, boşalan görevlere yapılan yeni atamaları da paylaştı.

Kurulun yeni başkanı olarak atanan isim ise Başbuğ Pınarbaşı oldu.

Yapılan atama sonrası Pınarbaşı’nın geçmişteki görevleri ve kariyerine dair detaylar merak konusu oldu. İşte yeni PFDK Başkanı’nın geçmişi…

YENİ PFDK BAŞKANI BAŞBUĞ PINARBAŞI KİMDİR?

Ankara doğumlu Başbuğ Pınarbaşı, eğitim hayatına Kayseri Lisesi’nden mezun olarak başladı.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden diplomasını alan Pınarbaşı, serbest avukatlık kariyerinde özellikle şirket danışmanlığı ve spor hukuku alanlarında uzmanlaştı.

Spor hukuku alanındaki birikimi ve disiplin kurullarındaki tecrübesiyle, spor camiasında kendisine sağlam bir yer edindi.

SİYASET GEÇMİŞİ

Siyasi alanda da aktif rol oynayan Pınarbaşı, 2004 yılında MHP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu.

Partinin ilçe başkanlığını üstlenmesinin ardından, 2011’de İstanbul İl Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 yılında ise MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek partideki etkisini artırdı.

Spor dünyasıyla olan yakın ilişkisiyle tanınan Pınarbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu gibi yapılarında görev yaptı.

Disiplin kurulu ve spor hukukuyla ilgili deneyimiyle tanınan hukukçu, son olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanlığı görevine getirildi.