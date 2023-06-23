PİKNİKÇİLER DİKKAT! İstanbul'da hangi ormanlara giriş yasaklandı? İşte yasaklı yerler listesi 2023 Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, piknik sepetini hazırlıyor. Ancak gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı. Bu kapsamda İstanbullular, en sık tercih edilen "Belgrad Ormanı" hakkında detayları sorguluyor. Peki, Belgrad Ormanı kapalı mı, giriş yok mu, piknik yasak mı? İşte detaylar...

Sıcak havalar etkisini gösterdi, yangın tehlikesi gün yüzüne çıktı.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla yeni kararını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 24 Haziran­-15 Ekim 2023 tarihinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı.

Bu kapsamda piknik planı yapan İstanbullular, hangi ormanlara giriş yasak merak ediyor.

Peki, İstanbul'da piknik yasak mı? Mangal yakmak yasaklandı mı? Hangi ormanlara giriş yasak? İşte konunun detayları...

Ormanlara giriş yasaklandı mı?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığındaki artış, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilerek, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran­-15 Ekim 2023 yasaklandığı bildirildi.

Hangi ormanlara giriş yasak?

İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

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