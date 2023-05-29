Pirus ne demek? Pirus Zaferi neye denir? İşte hikayesi Bir deyim olarak bilinen Pirus Zaferi merak konusu oldu. Peki pirus ne demek? Pirus Zaferi ne anlama gelir? İşte yanıtı...

13. Cumhurbaşkanı seçim sonuçları hakkında açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bu bir Pirus zaferidir" ifadelerini kullandı.

Pirus, günlük hayatta sıkça kullanılan bir kelime olmadığından dikkat çekti.

Özdağ'ın açıklamasının arından vatandaşlar Pirus zaferinin ne anlama geldiğini merak etti.

Pirus nedir ve ne anlama gelir araştırılıyor. Peki Pirus ne demek? Pirus Zaferi neye denir? İşte anlamı...

Pirus ne demek?

Pirus, MÖ 318/319 - MÖ 272 antik çağlarında yaşamış Espir kralıdır.

MÖ 280-279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma’ya saldırma kararı alır. Bu saldırısında sonuçlarını düşünmeyen Pirus ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder.

Savaşı sonunda kazanan Pirus, 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Her ne kadar savaşı kazanmış olsa da Pirus'un yanında neredeyse kimse kalmamıştır.

Pirus’un aldığı bu zaferden sonra “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği rivayet edilir.

Pirus Zaferi nedir?

Pirus zaferi; yıkıcı büyüklükte kayıplar verilerek kazanılan bir zafer anlamına gelir. Kazanılan bu büyük zaferin verilen kayıplardan sonra bir anlamı kalmaması halini ifade eder.

Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır.