Pişik nasıl geçer? Bacak arası pişiğine ne iyi gelir? En iyi pişik kremleri 2023 Yaz aylarının kabusu olan pişikler, hem can yakıcı hem de estetik açıdan rahatsız edici oluyor. Kadın erkek fark etmeksizin yetişkinlerin de yaşadığı pişik nasıl geçer ve ne iyi gelir merak ediliyor. Özellikle bacak arası pişiği en çabuk bakın nasıl geçiyor...

Genellikle bebeklerde görülen pişik, sıcak havalarla birlikte yetişkinlerin de kabusu oluyor.

Özellikle biraz daha kilolu insanlarda derinin birbirine sürtmesi ve terleme ile yanma ve kızarıklık meydana gelebiliyor.

Bacak arası, koltuk altı, kasık ve popo bölgelerinde görülen pişikler tedavi edilmediğinde can yakıcı olabiliyor.

Pişik kremleri ve solüsyonlar etkili olmadığı noktada "pişik nasıl geçer" ve "pişiğe ne iyi gelir" gibi sorular araştırılıyor.

Hareket ettikçe çile haline gelen pişikleri geçiren en etkili ve hızlı yöntemi sizler için derledik.

Pudralanın

Pişik oluşmasının nedenlerinden biri de sıcak ve aşırı terlemedir. Özellikle aşırı kilolu olan kişilerde sıcaklık nedeni ile meydana gelen terleme sürtünme sebebi ile pişik oluşumuna yol açar. Bu nedenle pişik olmadan önce önlem almak gereklidir.

Cildin kuru kalması ile pişiğin önüne geçilebilir. Bebek pudrası bu noktada imdadınıza koşacaktır. Pişik riski olan bölgeleri evden çıkmadan önce pudralayın. Böylece ıslak kalmayacak ve sürtünme olmayacaktır.

Pişik nasıl geçer?

Diyelim ki çoktan pişik oldunuz. En hızlı iyileştirme yöntemi ise buz tutmak ve kremlemektir. Buz kompress yaptıktan sonra pişik kremi uygulayın ve temiz tutmaya özen gösterin.

En iyi pişik kremleri 2023:

Pişik için kullanabileceğiniz en etkili kremler şu şekilde:

Sudocrem

Hametol

Hametan

Bepanthol

Trosyd

Oksizinc

Silverdin

*Kullanmadan önce eczacınıza danışınız.