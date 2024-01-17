Planetaryum nedir, ne işe yarar? Türkiye'deki planetaryumlar Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunun canlı olarak izlenebilmesi için İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Peki, planetaryum nedir? Planetaryum ne işe yarar? İşte Türkiye'de planetaryumlar...

ensonhaber.com

İlk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu.

Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.

Tüm Türkiye'nin şahit olacağı uzay fırlatması, anbean takip edilecek.

Fırlatma töreni için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde meydanlara planetaryumlar kuruldu.

Bu kapsamda "planetaryum nedir" merak konusu oldu.

Peki, planetaryum nedir ve ne işe yarar? İşte planetaryum hakkında bilgiler...

Planetaryum nedir

"Planetaryum," genellikle gökyüzü gözlemleri ve astronomik eğitim amaçları için tasarlanmış bir tür tesis veya projeksiyon sistemini ifade eder.

Planetaryum, kullanıcılara gerçek veya simülasyonlu bir gökyüzü deneyimi sunan, genellikle kubbe şeklinde bir tavanla kaplı olan özel tesislerdir.

Planetaryumlar, genellikle astronomi eğitimi, gökyüzü gözlemleri ve bilimsel gösteriler için kullanılır.

Planetaryumlar genellikle bilim merkezleri, müzeler, okullar ve üniversitelerde bulunabilir.

Türkiye'deki planetaryumlar

İstanbul Bilim ve Teknoloji Merkezi (İBTM) - İstanbul:

İstanbul Bilim ve Teknoloji Merkezi içinde yer alan "Uzay ve Astronomi Müzesi," bir planetaryumu bünyesinde barındırmaktadır.

Sabancı Uzay Evi - Adana:

Adana Şakirpaşa Havalimanı'na yakın bir konumda bulunan Sabancı Uzay Evi, bir planetaryumu içermektedir.

Eskişehir Bilim, Sanat ve Kültür Parkı (ESKA Park) - Eskişehir:

Eskişehir'deki bu park, Bilim ve Astronomi Merkezi ile birlikte bir planetaryumu içermektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi ve Uzay Bilimleri Bölümü - Çanakkale:

Çanakkale'deki üniversite kampusunda yer alan gözlemevi, astronomi çalışmaları ve gözlemler için kullanılmaktadır.