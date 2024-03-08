Plastik şişelerin altındaki sayılar bakın ne anlama geliyormuş Günlük hayatta sıkça kullandığımız plastik şişelerin altındaki numaraların ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? İşte bu gizemli sayıların anlamı...

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Plastik pet şişelerin altındaki gizemli üçgenleri görmüşsünüzdür. Peki bu üçgenlerin ne anlam taşıdığını biliyor musunuz?

Bu üçgenlerin içerisinde yazan rakamların her biri farklı bir anlam taşımaktadır.

Bu sayılar, şişenin üretildiği plastiğin tipini göstermektedir.

Üçgenin geri dönüşüm işareti şeklinde olmasının sebebi ise ise, üretimde kullanılan plastiğin tipinin, o şişenin nasıl geri dönüştürülmesi gerektiğini belirliyor olmasıdır.

Plastik şişelerin altındaki sayılar genellikle geri dönüşüm kodlarıdır. Bu kodlar, plastik şişenin malzeme türünü ve geri dönüşüm sürecini kolaylaştırmak için kullanılır.

Farklı ülkelerde ve üreticiler arasında değişebilirler, ancak genellikle plastik türünü ve geri dönüşüm işlemi için gerekli bilgileri içerirler.

Bu kodlar, genellikle bir üçgen içine alınmış bir rakam veya rakamlardan oluşur. Örneğin, "PET" plastik için "1" rakamı sıkça kullanılır.

Diğer plastik türleri için farklı rakamlar veya semboller kullanılabilir. Bu kodlar, plastiklerin geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırılmasını ve işlenmesini kolaylaştırır.