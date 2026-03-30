PlayStation fiyatları 2026: PS 5, PS5 Pro, PS Portal, PS5 Slim… İşte fiyat listesi

Sony’nin oyun konsolu pazarında aldığı yeni fiyat kararı, PlayStation kullanıcılarının gündemine oturdu.

Şirket, artan üretim giderleri ve küresel ekonomik koşulları gerekçe göstererek PlayStation 5 serisinin fiyatlarını güncelledi.

2 Nisan 2026’dan itibaren uygulanacak yeni tarifeyle birlikte PS5, PS5 Digital Edition, PS5 Pro, PS5 Slim ve PS Portal modellerinde dikkat çeken artışlar yaşanacak.

Zam kararının ardından PS5, PS5 Slim, PS5 Pro ve PS Portal modellerinin güncel satış fiyatları merak konusu oldu.

PS5 İÇİN ZAM KARARI

Sony, PlayStation ürünlerinde yapılacak yeni fiyat düzenlemesinin gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel ölçekte artan üretim giderleri, lojistik maliyetleri ve döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle fiyatların yeniden belirlendiği belirtildi.

Yeni fiyat tarifesinin ise 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarında aşamalı olarak devreye alınacağı bildirildi.

ABD GÜNCEL PLAYSTATION FİYATLARI

PS5 Standart Sürüm: 649,99 euro

PS5 Dijital Sürüm: 599,99 euro

PS5 Pro: 899,99 euro

PS Portal: 249,99 euro

TÜRKİYE GÜNCEL PLAYSTATION FİYATLARI

PS5 Slim Digital 1 TB: 32.000 – 36.000 TL

PS5 Slim Diskli: 35.000 – 45.000 TL

PS5 Pro: 66.000 – 70.000 TL+