PlayStation fiyatları 2026: PS 5, PS5 Pro, PS Portal, PS5 Slim… İşte fiyat listesi

Sony’nin 2026 yılı kapsamında yaptığı küresel zam kararı, PlayStation 5 ürün ailesinin fiyatlarını birçok bölgede yükseltti. Cihazın Türkiye’deki güncel fiyatları merak ediliyor. PS5, PS5 Slim, PS5 Pro ve PS Portal ne kadar, kaç TL?
Sony’nin oyun konsolu pazarında aldığı yeni fiyat kararı, PlayStation kullanıcılarının gündemine oturdu.
Şirket, artan üretim giderleri ve küresel ekonomik koşulları gerekçe göstererek PlayStation 5 serisinin fiyatlarını güncelledi.
2 Nisan 2026’dan itibaren uygulanacak yeni tarifeyle birlikte PS5, PS5 Digital Edition, PS5 Pro, PS5 Slim ve PS Portal modellerinde dikkat çeken artışlar yaşanacak.
Zam kararının ardından PS5, PS5 Slim, PS5 Pro ve PS Portal modellerinin güncel satış fiyatları merak konusu oldu.
PS5 İÇİN ZAM KARARI
Sony, PlayStation ürünlerinde yapılacak yeni fiyat düzenlemesinin gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamada, küresel ölçekte artan üretim giderleri, lojistik maliyetleri ve döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle fiyatların yeniden belirlendiği belirtildi.
Yeni fiyat tarifesinin ise 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarında aşamalı olarak devreye alınacağı bildirildi.
ABD GÜNCEL PLAYSTATION FİYATLARI
PS5 Standart Sürüm: 649,99 euro
PS5 Dijital Sürüm: 599,99 euro
PS5 Pro: 899,99 euro
PS Portal: 249,99 euro
TÜRKİYE GÜNCEL PLAYSTATION FİYATLARI
PS5 Slim Digital 1 TB: 32.000 – 36.000 TL
PS5 Slim Diskli: 35.000 – 45.000 TL
PS5 Pro: 66.000 – 70.000 TL+