Polis maaşları 2025: Zamlı polis maaşı ne kadar oldu? Polis, komiser, başkomiser...

Enflasyon oranına göre 2025 yılı temmuz ayında memur maaşlarında yapılacak zam belli oldu.

TÜİK verilerine göre, memur ve memur emeklileri 2025'in son 6 ayı için enflasyon yüzde 15,56 olarak açıklandı.

Polisler ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor.

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.

İşte güncel polis maaşları 2025...

TEMMUZ ZAMMI 2025

2025 Temmuz zammı sonrası 8/1 derecesindeki polis memurunun maaşı en düşük 68 bin 77 liraya;

Başkomiser (3/1) maaşı ise 75 bin 195 liraya yükseldi.