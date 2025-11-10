Portekiz D7 vizesi nedir, nasıl alınır? Pasif gelir (D7) vize şartları 2025

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Portekiz D7 vizesi, düzenli pasif gelire sahip olan kişilere yatırım yapmadan Avrupa’da yaşama fırsatı sunar.

2025 yılında da bu vize, dijital göçmenler ve emekliler için en erişilebilir oturum yollarından biri olmaya devam ediyor.

"Pasif Gelir Vizesi" olarak bilinen Portekiz D7 vizesi, son yıllarda özellikle Avrupa’da yaşamak isteyen ancak büyük yatırım yapmadan oturum izni almak isteyen kişiler arasında popülerleşiyor.

Pasif geliri bulunan vatandaşlar, bu vizeyle Portekiz’e taşınarak uzun süreli oturum hakkı elde edebiliyor.

Peki; Portekiz D7 vizesi nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

PORTEKİZ D7 VİZESİ NASIL ALINIR 2025

Portekiz D7 vizesi almak için başvuru süreci iki aşamada gerçekleşir:

1. Aşama - Türkiye’den Vize Başvurusu

Başvuru, Türkiye’deki Portekiz Konsolosluğu veya AS Visa üzerinden yapılır. Bu aşamada aşağıdaki belgeler hazırlanır ve teslim edilir:

Pasaport (en az 6 ay geçerli olmalı)

Doldurulmuş D7 vize başvuru formu

Son 6 aya ait gelir belgeleri (kira, temettü, maaş, emekli maaşı vb.)

Portekiz’de konaklama kanıtı (kira sözleşmesi veya tapu)

Portekiz’de açılmış banka hesabı ve yatırılmış gelir teminatı

Portekiz vergi numarası (NIF)

Sabıka kaydı (adli sicil belgesi)

Sağlık sigortası (en az 30.000 € teminatlı)

Biyometrik fotoğraf ve vize ücreti dekontu

2. Aşama - Portekiz'de Oturum Başvurusu

Vize onaylandıktan sonra Portekiz'e gidilir ve SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) ofisine oturum izni başvurusu yapılır.

İlk oturum izni 2 yıl geçerlidir, ardından 3 yıl daha uzatılabilir.

5 yıl sonunda süresiz oturum veya vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Pasif gelir kanıtı: Başvuru sahibinin aylık en az 870 euro civarında düzenli bir geliri olmalıdır.

Ek gelirler: Eş için bu miktarın %50’si, her çocuk için ise %30 oranında ek gelir talep edilir.

Portekiz banka hesabı ve vergi numarası (NIF): Başvuru öncesinde açılması zorunludur.

Portekiz'de konaklama kanıtı: Kira sözleşmesi, mülk tapusu veya uzun süreli konaklama rezervasyonu gibi belgeler istenir.

Adli sicil kaydı: Sabıka kaydının temiz olması gerekir.

Sağlık sigortası: Portekiz’de geçerli özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır.