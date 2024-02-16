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Potada dev maç! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Potada dev maç! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı final maçında evinde Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. İşte kritik maçın detayları..