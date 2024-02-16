Potada dev maç! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet'i konuk ediyor.
Bu karşılaşmayı kazanan taraf 18 Şubat Pazar günü 15.30’da Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde final müsabakasında karşılaşacak.
Basketbolseverler potada oynanacak olan dev derbinin detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayaları..
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 16 Şubat 2024 Cuma (bugün) günü saat 21.00'de oynanacak. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.