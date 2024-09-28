Preveze Deniz Zaferi nedir, ne zaman kazanıldı? İşte önemi ve sonuçları 486’ncı yıl dönümü kutlanan Preveze Deniz Zaferi, Türk donanmasının gururları arasında yer alıyor. Bu zaferin önemi ve sonuçları ise çok şey ifade ediyor. İşte Preveze Deniz Muharebesi hakkında bilgiler...

Yağmur Dinç

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirildi.

Türk Donanması’na ait savaş gemileri, boğazdan geçiş yaparak Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze’nin 486’ncı yıl dönümünü kutladı.

"Denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözlerinin sahibi, denizler fatihi Barbaros'un kazandığı zafer, Akdeniz'deki Türk hakimiyetini tam anlamıyla pekiştirdi.

Peki, Preveze Deniz Zaferi ne zaman ve nasıl kazanıldı? İşte muharebe süreci...

PREVEZE DENİZ MUHAREBESİ

Barbaros Hayrettin Paşa'nın Korfu Adası'nı ve Calabria sahillerini kuşatması, Haçlıları sinirlendirdi.

Papa III. Paulus Şubat 1538'de, Barbaros Hayreddin Paşa'yı durdurmak için Kutsal İttifak adında bir haçlı ordusu kurdu.

Haçlı donanmasının kumandanı, o sıralar Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarlken'in hizmetinde olan Cenevizli Amiral Andrea Doria oldu.

İki donanma nihayet 28 Eylül 1538'de, Narda Körfezi'nde, Preveze açıklarında birbirlerine nişan aldı.

Osmanlı donanması Y şeklinde bir dizilişe sahipti. Barbaros; Sinan Reis, Cafer Reis, Şaban Reis ve oğlu Hasan Reis (daha sonra Hasan Paşa) ile beraber merkezdeydi.

Doria'nın Osmanlı gemilerini barikatlarının top ateşi ve kadırgalar arasına sıkıştırma çabaları başarısız oldu.

Osmanlı Donanması, Haçlı Donanması'nı adeta imha etti.

ÖNEMİ

Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki hâkimiyetini pekiştirdi ve bölgedeki deniz yollarının kontrolünü sağladı.

SONUÇLARI

Habsburg Donanması'nın ağır kayıplar vermesi, onların Akdeniz'deki etkisini azalttı ve Osmanlıların bölgedeki rakiplerini zayıflattı.

Zafer, Hayreddin Paşa'nın ününü artırdı ve onu Osmanlı donanmasının en önemli liderlerinden biri haline getirdi.