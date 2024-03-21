Promosyon farkına dikkat! Bu şartla tekrar alabilirsiniz Bankaların promosyon artışına gitmesi ile birlikte milyonlarca emekli "aradaki farkı alabilir miyim", "tekrar promosyon alınır mı", "promosyon farkı nasıl alınır" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bankadan yeniden promosyon ödemesi almak için yapmanız gereken...

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında kamu bankalarının promosyon ücretlerini duyurdu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekli vatandaşlara 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak.

Promosyon ücretleri, genellikle 3 yıl taahhüt karşılığında yapılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bu ücretler 3-5 bin lira aralığında sağlanıyordu.

Bu durumda daha önceden promosyon almış ancak arada ücret farkı olan emekliler, yeniden başvuru yapabilirler mi merak ediyor.

Promosyon farkını almak isteyenler, "tekrar promosyon alınır mı", "promosyon farkı ödenir mi" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki devam eden sözleşmesi olan bir emeklinin aradaki farklı alması mümkün mü? Yeniden promosyon sözleşmesi yapılır mı? Promosyon farkı alınır mı? İşte detaylar...

Promosyon farkını almak için:

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorundadır. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabilir. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade edilir.