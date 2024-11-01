PS 5 Pro fiyatları: Türkiye, ABD, Avrupa ülkeleri PlayStation 5 Pro fiyatları ne kadar?

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Oyun tutkunlarının gözdesi PlayStation, yeni modeli PS5 Pro ile oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Gelişmiş özellikleri ve yenilikçi teknolojileri ile dikkat çeken PlayStation 5 Pro, oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ancak, merakla beklenen bu yeni konsolun fiyatının, oyunseverlerin bütçelerini zorlayacak gibi.

İşte PlayStation 5 fiyatları…

PLAYSTATION 5 PRO FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 Pro, 7 Kasım’da dünya genelindeki pazarlara ulaşacak. Sony, konsolun fiyatını ABD’de 699 dolar, Avrupa’da ise 799 euro olarak belirledi.

Bir teknoloji mağazasının verdiği bilgiye göre, PlayStation 5 Pro’nun Türkiye’deki satış fiyatı 50 bin lira (yaklaşık 1.459 dolar) olarak belirlendi.