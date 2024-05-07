PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı. Yarı finalde oynanacak olan PSG - Borussia Dortmund maçının detayları merak uyandırdı.
Geçtiğimiz hafta Almanya'da oynanan eşleşmenin ilk maçını Borussia Dortmund 1-0 kazanmayı başardı.
Futbolseverler PSG - Borussia Dortmund rövanş maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen PSG - Borussia Dortmund maçının detaylarını sizler için derledik.
Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman?
PSG - Borussia Dortmund maçı 7 Mayıs Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.