PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı. Yarı finalde oynanacak olan PSG - Borussia Dortmund maçının detayları merak uyandırdı.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da oynanan eşleşmenin ilk maçını Borussia Dortmund 1-0 kazanmayı başardı.

Futbolseverler PSG - Borussia Dortmund rövanş maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen PSG - Borussia Dortmund maçının detaylarını sizler için derledik.

Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

PSG - Borussia Dortmund maçı 7 Mayıs Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.