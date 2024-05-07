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PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSG ile Borussia Dortmund arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev maçım merak edilenleri...