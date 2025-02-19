PSV - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta!
İlk maçta Juventus’a 2-1 mağlup olan PSV Eindhoven, rövanş mücadelesinde sahasında avantajı yakalamak istiyor.
Hollanda ekibi, taraftarının desteğiyle güçlü rakibi karşısında tur biletini kapmaya çalışacak.
İtalyan devi Juventus ise deplasmanda da kazanarak son 16 turuna adını yazdırmayı hedefliyor.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın bu önemli maçta forma giyip giymeyeceği ise merak konusu.
Peki, PSV - Juventus rövanş mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
PSV Eindhoven ile Juventus, tur biletini almak için bu akşam karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadele, 19 Şubat Çarşamba akşamı saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Junior; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Perisic; De Jong.
Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Gonzalez, McKennie, Kenan Yıldız; Kolo Muani.