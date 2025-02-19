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PSV - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

PSV - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus, PSV ile rövanş maçına çıkıyor. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, deplasmanda da galip gelerek son 16 turuna çıkmayı hedefliyor. Peki, PSV - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...