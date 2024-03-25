Raf bulutu nedir? Raf bulutu nasıl meydana gelir? Bugün İstanbul'da görülen raf bulutu görenleri hayrete düşürdü. Raf bulutunun nasıl oluştuğu araştırılmaya başladı. İşte merak edilenler..

ensonhaber.com

Bugün İstanbul'da görülen raf bulutu görenlerin dikkatini çekti. Yaşanan bu olay sonrası raf bulutu hakkında araştırmalar hız kazandı.

Vatandaşlar raf bulutu hakkında merak ettiklerini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı.

İstanbul’da görülen ve havanın bir anda kararmasına neden olan bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutudur. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt türüdür.

Peki, raf bulutu nedir? İşte yanıtı...

Raf bulutu nedir?

Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt türü olarak bilinir. Arcus bulutları, genellikle şiddetli fırtınaların eşlikçisi olarak ortaya çıkar ve tipik olarak cumulonimbus bulutlarının altında yer alır.

Cumulonimbus bulutları, yüksekten yükselen ve yoğun bir şekilde gelişen bulutlardır ve dolu, gök gürültüsü ve şimşek gibi hava olaylarını tetikleyebilirler. Bu bulutların alt kısmı genellikle düz ve koyu renkli bir duvar gibi görünür.

Cumulonimbus bulutlarından yere doğru inen soğuk hava akımı, yüzeydeki soğuk havanın yayılmasına yol açar. Bu esnada, yüzeydeki nemli ve sıcak hava yukarı doğru hareket eder ve yukarı yönlü bir akım oluşturur. Bu nemli ve sıcak hava yükseldikçe soğur ve yoğunlaşır, sonuç olarak da arcus bulutlarını meydana getirir.