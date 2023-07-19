Rakibi belli oldu! Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi’nde ülkemizi temsil edecek. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının tarihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte maçın tarihi…

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, şimdi de Devler Ligi’nde ülkemizi temsil edecek. Şampiyonlar Ligi, futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ve en iyi Avrupa kulüplerinin mücadele ettiği bir turnuva. Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'deki başarılı performansıyla ülkemizi Avrupa arenasında temsil etmeye hak kazandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan dahil oluyor. Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. İlk ön eleme maçına kısa bir zaman kala taraftarlar araştırmalara başladı. Peki Galatasaray ön eleme maçı ne zaman? İşte merak edilenler… Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda rakibi Zalgiris oldu. Temsilcimiz ilk maçını deplasmanda oynayacak. Zalgiris – Galatasaray maçı 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü LFF Stadyumu’nda oynanacak. Rövanş maçı ise 2 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.