Ramazan 2023: İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün? TERAVİH TAKVİMİ 2023! Ramazan günlerinde kılınan teravih namazı, Müslüman alemi tarafından eda edilecek. Bu kapsamda, bu yılın ilk teravih namazı vakti merak ediliyor. Peki, 2023 ilk teravih ne zaman, hangi güne denk geliyor? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte 2023 Ramazan'ın ilk ve son teravih vakti...

Ramazan'a kavuşmaya gün sayan Müslümanlar, teravih ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvîh ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazdır. Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu sene teravih hangi gün başlayacak merak ediliyor. Peki 2023 ilk teravih ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte ilk teravih ve son teravih namazı tarihi... İlk teravih ne zaman? 2023 yılı Ramazan Ayının ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. İSTANBUL İLK TERAVİH: 20.45 ANKARA İLK TERAVİH: 20.28 İZMİR İLK TERAVİH: 20.48 ADANA İLK TERAVİH: 20.14 KONYA İLK TERAVİH: 20.27 Son teravih ne zaman? 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. Son teravih namazı da 20 Nisan Perşembe akşamı kılınacak.