Ramazan inzivası: İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikaf tarihleri 2023 Ramazan ayının son günlerinde kendini ibadete adamak isteyenler, itikaf ile ilgili araştırma yapıyor. Evde veya camide itikafa girecek olanlar, tarihlerini ve detaylarını inceliyor. Peki, itikaf nedir ve nasıl yapılır? İşte 2023 itikaf tarihleri...

Mübarek Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alan ibadetlerden biri itikaftır.

İtikaftayken Kadir Gecesi'ni idrak etmek, Müslümanlar için çok kıymetlidir. Bu kapsamda Ramazan'ın son günleri kendilerini ibadete adarlar.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

İtikâfın kelime anlamı; alıkoymak, hapsetmek, bir yerde kalmak demektir. Ramazan itikafı yapmak isteyenler hem tarihlerini hem de nasıl yapıldığını araştırıyor.

İtikaf, dünyevi her türlü şeyden uzaklaşmak ve yalnızca tövbeye istiğfara odaklanmak amacıdır.

Peki, itikaf ne zaman? İtikaf nasıl yapılır? İşte detaylar...

İtikaf nedir

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

Diyanet'e göre; İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir.

Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz.

Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

İtikafa niyet

İtikafa girmek isteyen kişi “Ya Rabbi senin rızan için şu mescitte şu kadar gün itikaf ve ikamete niyet ettim” diyerek itikafa girebilir.

İtikaf kaç gün sürer?

İtikaf en az 1 gün, en fazla 10 gün sürer.

İtikafın şartları

1. Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz.

2. Mescid: Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılınan mescidde olmalıdır. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır.

3. Oruç: Vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf Ramazan ayında olduğu için zaten oruçlu bulunma şart vardır.

4. Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir.

Ramazan'ın son 10 günü: İtikaf ne zaman 2023?

2023 yılında Ramazan ayının son 10 günü 11 Nisan- 21 Nisan arasına denk gelmektedir.

İtikafa girmek isteyenler 11 Nisan 2023 Salı akşam ezanından sonra itikafa girmelidirler.