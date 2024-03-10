Ramazan niyeti: Oruç tutmaya nasıl niyet edilir? Niyet ederken ne söylenir? İslam alemi bu gece sahura kalkacak ve Ramazan'ın ilk orucu tutulacak. Orucun ilk şartları arasında niyet etmek bulunuyor. Peki, oruca nasıl niyet edilir? Niyet ederken ne söylenir? Niyetsiz oruç tutulur mu? İşte yanıtı...

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Oruç ibadeti İslam'ın beş temel esasından biridir.

Oruç; Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla gün boyu yemekten, içmekten, nefsi arzulardan uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Her şeyin bir zekatı olduğu gibi, bedenin zekatı da oruçtur.

Orucun şartlarından ilk niyet etmektir. İslam alemi 2024 yılı Ramazan ayında ilk orucunu tutmak üzere bu gece sahura kalkacak.

İmsak vaktine kadar niyet etmek gerekecek. Bu kapsamda, "oruca nasıl niyet edilir", "niyetlenirken ne söylenir", "ne zamana kadar niyet edilir", "niyetsiz oruç tutulur mu" gibi sorular araştırılıyor.

İşte oruca niyetlenmek için gerekenler...

Oruç tutmaya nasıl niyet edilir?

Sahura kalktıktan sonra imsak vakti öncesinde oruç tutmaya niyetlenen kişi şu şekilde niyet etmektedir;

“Niyet ettim ya Rabbim senin rızan için oruç tutmaya.”

Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Niyetsiz oruç kabul olur mu?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz.

Ne zamana kadar niyet edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85).