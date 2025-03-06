Ramazan’da yiyen bir daha vazgeçemiyor: Kilosu 960 TL

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Mersin’e özgü geleneksel kerebiç tatlısı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmezi haline geldi.

Tatlıcı dükkanlarının önünde yoğun kuyruklar oluşurken, üreticiler de artan talebi karşılamak için mesai saatlerini uzatmış durumda.

Yılın 12 ayında tezgahlarda yerini bulan kerebiç, özellikle Ramazan’da daha fazla ilgi görmeye başladı.

İrmik tatlısı olarak da bilinen kerebiç, fıstık veya ceviz ile doldurulup içli köfte şeklinde hazırlanıyor.

Fırında pişirilen tatlı, çöven otu köklerinden yapılan kaymakla servis edilirken, isteğe bağlı olarak üzerine tarçın da ekleniyor.

Ramazan sofralarına lezzet katmaya devam eden kerebiç, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İHA'da yer alan habere göre; Mersin’de yaklaşık 30 yıldır kerebiç satan Yasemin Sekmen, "Ramazan ayında taleplerin arttığını belirterek, “Ramazanda talep daha fazla, dolayısıyla daha çok satış yapıyoruz. Bitkisel bir tatlı olduğu için bozulmuyor. Çok tercih edilen bir tatlı. Özellikle yumurta ve süt olmadığı için daha çok tercih ediliyor. Üç gün önce daha az talep varken, bugün daha fazla talep görmeye başladı. Bitkisel olduğu için içerisinde şeker çok az, o yüzden de tercih sebebi. Kaymağı çöven bitkisinden yapılıyor; içerisine şeker ve su ekleniyor. Şekeri, çöven bitkisi çok acı olduğu için tatlandırmak amacıyla tatlandırıyoruz. Kerebiçin içerisinde de antepfıstığı ve ceviz var. Dışında da irmik ve un var. Ama bunlar özel ürünler, yani bildiğimiz irmik ve un değil” dedi.

KİLOSU 960 TL

Fiyatları yeni güncellediklerini söyleyen Sekmen, “Kerebiçi diğer tatlılardan ayıran özellikler, hafif olması, şekerinin çok az olması ve ayrıca bitkiden yapılması, bitkisel olmasıdır. İçerisinde yumurta ve süt bulunmaması.

Fiyatları şu anda yeni güncelledik. Fıstıklı kerebici 960 TL, cevizli kerebici ise 580 TL’ye satıyoruz. 1 kilogramda 16 adet var” dedi.