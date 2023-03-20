Ramazan’dan önce fitre verilir mi, caiz mi? 2023 yılı fitre miktarı ne kadar? Onbir ayın sultanı Ramazan ayı 23 Mart’ta başlıyor. Müslümanlar tarafından fitrenin ne zaman ve nasıl verileceği merak konusu oldu. Peki Ramazan’dan önce fitre verilir mi, caiz mi? 2023 yılı fitre miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı ay olarak bilinen mübarek Ramazan ayı bu sene de Mart ayında idrak ediliyor. Bu hafta başlayacak olan Ramazan ayında oruç, teravih ve diğer birçok ibadet yerine getirilecek. Peki fitre Ramazan'dan önce verilir mi?

Ramazan'dan önce fitre verilir mi?

Özellikle deprem ve sel sebebiyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek durumunda kalan vatandaşlara, fitre verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Fitrenin Ramazan'dan önce verilip verilemeyeceği de merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı yapmış olduğu açıklamada toplantı sonrası alınan kararla 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Din İşleri Yüksek Kurulu, fitrenin zamanı hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

“Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler”