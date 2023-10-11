Rayyan Baniya Türk mü? Rayyan Baniya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? A Milli Futbol Takımımızda ilk kez kadroya seçilen Rayyan Baniya'nın hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. İşte Rayyan Baniya hakkında merak edilenler..

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A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna dahil edilen Rayyan Baniya gündeme oturdu.

A Milli Futbol Takımımızda sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya'nın A Milli Takım kadrosuna dahil edildiği açıklanmıştı.

A Milli Futbol Takımımızda ilk kez kadroya seçilen Rayyan Baniya hakkında aramalar hız kazandı.

Rayyan Baniya Fatih Karagümrük'te forma giyerken söylediği sözler ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Rayyan Baniya "Kendimi Türk hissediyorum, en büyük hayalim A Milli Takım'da forma giymek, bu benim küçüklük hayallerimden biri, benim ilk tercihim her zaman Türk Milli Takımından yana olacaktır." sözleriyle hayalini açıklamıştı.

Vincenzo Montella'nın sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya'yı kadroya dahil etmesi sosyal medyada geniş yer buldu.

Peki, kimdir Rayyan Baniya? İşte merak edilenleri..

Rayyan Baniya kimdir?

Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 yılında İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya geldi.

Beninli bir baba ve Adanalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rayan Baniya, futbola 2016 yılında Modena takımının altyapısında başladı.

Profesyonel kariyerine 2018 yılında Hellas Verona takımında adım atan Baniya buradan sırasıyla Mantova, Renate ve tekrar Mantova takımlarına kiralandı.

2021/2022 sezonunda ülkemize transfer olan Rayyan Baniya Fatih Karagümrük forması giymeye başladı.

Fatih Karagümrük'ün bedelsiz olarak transfer ettiği Rayyan Baniya performansıyla dikkat çekti ve bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu.

Trabzonspor, Rayyan Baniya için yaklaşık 2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.