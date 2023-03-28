Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 31. hafta! EuroLeague'in 31. haftasında Real Madrid, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir zaman kala basketbolseverler detayları araştırmaya başladı. Peki Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

THY EuroLeague 31. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta İspanya ekibi Real Madrid, temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ev sahibi Real Madrid, EuroLeague’de bu sezon çıktığı 30 maçta 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak topladığı 198 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli konuk ekip ise, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 18 galibiyet 12 mağlubiyet alarak topladığı 99 puanla 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk karşılaşmasında Real Madrid, İstanbul’da 85-71’lik skorla galip gelmişti. Zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman? EuroLeagu’in 31. haftasındaki Real Madrid - Fenerbahçe karşılaşması 29 Mart 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 21:45’te başlayacak. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.