Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi Yarı Final UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turunda Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İlk turu Santigao Bernabeu Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadelenin detayları belli oldu. Peki Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu heyecanı başlıyor. Bu turun ilk maçında Real Madrid, Manchester City'i konuk edecek. Geçtiğimiz yıl şampiyonluk kupasını kaldıran Real Madrid, turun ilk maçında galibiyet elde ederek deplasmanda rahat oynamak istiyor. Ev sahibi Real Madrid, çeyrek final turunda Chelsea'yi toplamda 4-0'lı kskorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekip Manchester City ise, çeyrek final turunda Bayern Münih'i 4-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Peki Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı olan Real Madrid - Manchester City maçı 9 Mayıs Salı günü saat 22:00'da başlayacak. Maç, EXXEN ve TV8,5'da canlı yayınlanacak.