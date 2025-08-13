Müslümanlar için derin bir manevi anlam taşıyan Rebiülevvel ayı, 2025 yılında bir kez daha coşkuyla karşılanıyor.

İslam dünyasında huzur, birlik ve bereketin simgesi olan bu mübarek ay, yüzyıllardır duaların göğe yükseldiği, ibadetlerin gönüllerde derin izler bıraktığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Rebiülevvel ayını anlamlı kılan en önemli günlerden biri ise, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifini hatırlatan Mevlid Kandili. Peki, Rebiülevvel ayı başladı mı? Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor 2025?

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

2025 yılında Rebiülevvel ayı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlıyor ve 22 Eylül 2025 tarihinde ise sona eriyor.

Rebiülevvel’in 11. Günü yani 3 Eylül 2025 Çarşamba günü ise Mevlid gecesidir. Bu gece Rebiülevvel’in 12. gecesidir ve bu gece Hz. Peygamberimiz (S.A.V) dünyaya gelmiştir.