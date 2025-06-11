Reçetesiz satılıyordu! Bu ağrı kesici raflardan kalkıyor

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Sağlık ürünlerini denetleyen, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda eczanelerde reçetesiz olarak satışı yapılan o ağrı kesici hakkında toplatılma kararı alındı.

Yapılan incelemelerde Chelonia Healthcare Limited tarafından üretilen 500 mg'lık paracetamol tabletlerinin bazı partilerinin "kontamine olma" ihtimaliyle piyasadan çekiliyor.

Alınan kararın ise yapılan incelemelerde, tabletlerin renk değişikliği göstermesi üzerine alındığı belirtildi.

PARTİ NUMARALARINI KONTROL EDİN!

MHRA tarafından yapılan açıklama kapsamında ürünlerin parti numaralarının kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Söz konusu paracetamol tabletlerinin 2312010 ve 2312011 numaralı iki parti için geri çağrıldığını duyurdu.

Bu tabletlerin, 30 Kasım 2027'ye kadar geçerliliği bulunan son kullanma tarihiyle, 2025 yılında piyasaya sürüldüğü belirtildi. Yetkililer, bu ilaçları kullanan hastaları, kutularında belirtilen parti numaralarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

DOKTORLAR YAZMAMASI İSTENDİ!

Söz konusu ağrı kesiciler hakkında yapılan uyarılarda ise, bu tabletlerin normalde bir yüzü çizgili beyaz kapsül şeklinde olmalıdır. Renk değişikliği gösteren tabletlerin sağlık açısından risk taşıyabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Öte yandan, bu ilaçları kullanan kişilerin herhangi bir yan etki durumunda hemen tıbbi yardım almaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca sağlık çalışanlarına, bu partilere ait tabletleri hastalarına vermemeleri talimatı verildi.