Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2024'ün ilk kandil tarihi Üç aylara girmemize sayılı günler kala dini tarihlere ilişkin aramalar yoğunlaştı. Bu kapsamda yılın ilk kandili olan Regaip merak konusu oldu. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? Hangi güne denk geliyor? İşte tarihi.

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Üç ayların ilk ayı Recep'te idrak edilecek olan ilk kandil Regaip ne zamana denk geliyor merak konusu oldu.

Regaip Kandili, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bol olduğu bir gece olarak kabul edilir. Bu kandil, İslam inanışına göre önemli olaylardan biri olan İsra ve Mi'rac olayının gerçekleştiği gecenin yıl dönümü olarak da bilinir.

Regaip Kandili Müslümanlar için ibadet, dua, tevbe ve hayır işleriyle geçirilen bir gece olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu gecede Allah'a yönelerek dualar eder, tövbe ve istiğfar (günahlardan arınma) amacıyla çeşitli ibadetlerde bulunurlar.

Her yıl Regaip Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelir.

Peki 2024 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihi...

Regaip Kandili ne zaman 2024?

Regaip Kandili 2024 yılı içerisinde 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cumaya bağlayan gece eda edilecek.