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Resimdeki çekirgeyi görebilenler, şahin kadar keskin gözlü sayılıyor...

Resimdeki çekirgeyi görebilenler, şahin kadar keskin gözlü sayılıyor... Dikkat gerektiren görsel test! Resimdeki yaprakların arasına gizlenmiş bir çekirge bulunuyor. Peki, siz çekirgeyi ilk bakışta farkedebilecek kadar dikkatli misiniz?