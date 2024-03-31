Resimdeki çekirgeyi görebilenler, şahin kadar keskin gözlü sayılıyor...

Üstün dikkat yeteneğine sahip kişilerin kısa sürede çözebildiği yeni dikkat testi ile sizlerleyiz.
Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş çekirgeyi bulmak son derece zorlayıcı olabilir.
Resimde yeşil yaprakların arasında kamufle olmuş bir çekirge bulunuyor.
Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış çekirgeyi saniyeler içerisinde bulabiliyor.
Peki siz çekirgeyi bulabilecek misiniz? İşte çekirgenin gizlendiği o görsel...
Çekirgeyi bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede farkedebilirsiniz.
Bu gerçekten zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde çekirgeyi fark edebiliyor.
Eğer sizde kısa sürede çekirgeyi fark ettiyseniz son derece dikkatli birisiniz demektir.
Resimdeki çekirgeyi bulamayanlar için işte testin cevabı;